Chiriches non ha dubbi: “La Cremonese si salverà, sono qui per questo”

Subito dopo il triplice fischio di Cremonese-Sassuolo, Chiriches è intervenuto ai microfoni di Dazn, esprimendosi sul match: “È stata una partita combattuta, entrambe le squadre hanno fatto bene, con ritmo. Ci è mancato solo il gol, speriamo di migliorare nelle prossime partite su quest’aspetto per arrivare a una vittoria di cui abbiamo bisogno. Ma questo è un buon punto”.

Poi, sull’obiettivo salvezza: “Se la Cremonese si salverà? Sì. Per questo sono venuto qui: per aiutare la squadra a raggiungere quest’obiettivo”.

Foto: Twitter Sassuolo