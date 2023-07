Chilwell: “Mi piacerebbe diventare il capitano del Chelsea”

Ben Chilwell è uno degli ultimi calciatori che nel 2021 vinsero la Champions League con la maglia del Chelsea. Il calciatore ha concesso un’intervista a The Athletic dove ha affrontato vari argomenti, tra cui la situazione capitano: “Mi piacerebbe essere capitano. Ero il capitano della squadra giovanile del Leicester e mi sono divertito molto. Solo avere questo ruolo, davvero, penso che tira fuori il meglio di me e del mio gioco, avere un po’ più di pressione e cercare di aiutare le persone intorno a me, penso, è una delle mie forze”.

Foto: Twitter Chelsea