Chievo Verona, i convocati di Aglietti per l’Empoli

Sono 25 i convocati di Aglietti, in vista della sfida tra Chievo Verona ed Empoli gara valida per i palyoff in Serie B. Questi gli uomini di Chievo Verona:

Portieri: Semper, Nardi

Difensori: Cotali, Renzetti, Leverbe, Pavlev, Enyan, Rigione, Cavar, Dickmann

Centrocampisti: Obi, Esposito, Ivan, Segre, Garritano, Karamoko, Morsay, Zuelli, Di Noia

Attaccanti: Ongenda, Djordjevic, Vignato, Ceter, Rovaglia, Grubac

Foto: twitter Chievo Verona