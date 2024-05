Chievo, il marchio va a Pellissier

Come riportato sul sito ufficiale dell’F.C. Clivense, Sergio Pellissier ed Enzo Zanin si sono aggiudicati il marchio Chievo per 330 mila euro. Superati gli imprenditori che facevano riferimento al presidente del Vigasio Cristian Zaffani con l’ombra dell’ex patron gialloblù Luca Campedelli. Alla notizia, grande festa da parte di almeno un centinaio di sostenitori della Clivense che hanno occupato via Scalzi al grido: “C’è solo un capitano”.

Foto: pellissier-chievo-zimbio