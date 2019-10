Chievo, Entella e Frosinone: i tre volti sorridenti del weekend di Serie B

Non solo in Serie A. Anche in B è stata la volta del turno infrasettimanale, in cui non sono mancati risultati importanti conditi anche da alcune sorprese. Andiamo, adesso, a vedere chi sorride dopo i due posticipi della giornata di ieri.

In primis a Verona, dove il ritrovato Chievo di Marcolini è riuscito a fermare quella che era la squadra più in forma del campionato, ovvero il Crotone di Giovanni Stroppa. I clivensi rimontato il gol pitagorico griffato dal solito Simy con Giaccherini e Rodriguez. Un successo che proietta i mussi volanti al terzo posto, in coabitazione con l’Empoli, a -1 proprio dai calabresi.

Protagonista, poi, anche il Frosinone di Alessandro Nesta. Il 3-0 di ieri sul Trapani rilancia definitivamente i ciociari, che escono dalle zone caldissime della classifica. E, anche in virtù di una graduatoria cortissima, già sognano l’aggancio alla zona playoff, trascinati da un super Camillo Ciano, autore di una tripletta nel match dello Stirpe.

Di misura, invece, la Virtus Entella. I biancazzurri superano 1-0 il Cosenza in un scontro diretto per la salvezza, allontanando la zona playout che, complice un’astinenza di vittorie perdurante da metà settembre, si era pericolosamente avvicinata dopo un avvio super. È a Chiavari, dunque, che si materializza il terzo dei volti sorridenti di questo turno infrasettimanale di Serie B.

Foto: Chievo Twitter