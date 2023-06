Chiesa: “Due anni senza segnare in Nazionale son stati lunghi. Devo ringraziare Mancini”

Il fantasista dell’Italia Federico Chiesa ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria per 2-3 contro l’Olanda valida per la finale terzo e quarto posto di Nations League: “Due anni senza segnare in Nazionale son stati lunghi: sono stato fuori 10 mesi e ho saltato marzo, ma sono contento di com’è andata oggi. Abbiamo reagito dopo una brutta sconfitta contro la Spagna. Sarò anche mancato alla Nazionale, ma è soprattutto lei che è mancata a me, è quello che mi ha fatto emergere ai più grandi livelli del calcio. Devo ringraziare mister Mancini, che mi ha sempre dato fiducia. Un grazie a lui veramente grande. Oggi ci sarebbe piaciuto giocare un’altra partita, ma era importante venire via con una vittoria per far capire che tutto quello che abbiamo fatto in questi due anni non è venuto per caso“.

Fonte Foto: Twitter VivoAzzurro