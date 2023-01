Chiesa: “Vittoria per Vialli. Non siamo partiti bene, ma ci siamo rimessi in carreggiata”

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il successo contro l’Udinese, l’attaccante della Juventus, Federico Chiesa, ha così parlato dopo il successo contro l’Udinese, dedicando la vittoria a Gianluca Vialli: “Questa vittoria è per Gianluca Vialli. E’ stata una grandissima persona, ho avuto la fortuna di incrociarlo nella mia vita ed è stata una fortuna per quello che ci ha passato a livello umano. Nel periodo in Nazionale all’Europeo è stato un giocatore in più, scendeva in campo con. Le emozioni sono tantissime, ci sarebbe da parlarne per ore e ore del campione che è stato. Questa vittoria è per lui”.

Poi ha proseguito parlando del suo ritorno (decisivo) in campo: “Purtroppo sono stato fermo 15 giorni durante il ritiro, il mister non ha voluto rischiarmi nelle amichevoli. Sono rientrato un po’ dopo rispetto ai compagni ma sono a disposizione del mister, dove mi fa giocare cerco di dare il massimo”. E sull’ultimo anno: “E’ stato un anno difficilissimo per me. Me lo sono messo alle spalle, ora sono concentrato sul campo e devo lavorare di più per tornare ai livelli di prima. Non siamo partiti bene ma ora ci siamo rimessi in carreggiata”.

Foto: Instagram Chiesa