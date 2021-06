Chiesa su Allegri: “Non l’ho ancora sentito, ma sarò felice di lavorare con lui”

Intervenuto in conferenza stampa, Federico Chiesa ha parlato della nuova Juventus di Allegri: “Non l’ho ancora sentito. Ci tengo però a ringraziare ancora Pirlo per la fiducia, quando tornerò alla Juventus, sarò felice di incontrare Allegri e di lavorare con lui. La voglia è tanta di lasciare il segno. Dalla Juventus porto la capacità di non mollare e di vincere sempre, è la mentalità della Juventus. Ramsey? Il Galles ha giocatori importanti. Aaron è un giocatore sopra la media, intelligentissimo. Forte tecnicamente, l’ho apprezzato fuori e in campo, ha avuto tanti infortuni. Ma ha sempre dato il massimo. E’ anche un amico. Ho un ottimo rapporto con lui ma non mi sto messaggiando adesso con lui”.

Foto: Twitter Juve