Chiesa: “Siri chiama la mamma!”, la telefonata dopo la vittoria a Wembley. Il video

Federico Chiesa ha dimostrato durante questi Europei di essere un giocatore incredibile. Se Donnarumma è stato il miglior giocatore del torneo, non si potrà certo negare che questo giovane ragazzo classe 1997, sia stato fondamentale per questa Nazionale con le sue accelerate, la sua fame di vittoria e quel pizzico di pazzia che non guasta mai. Subito dopo aver sollevato con i compagni il meritato trofeo, la prima persona che ha voluto chiamare è stata la sua mamma. Sì, perché la mamma è sempre la mamma, indipendente dal lavoro che si fa!

Foto: Twitter Vivo Azzurro