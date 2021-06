Chiesa: “Siamo tutti titolari. Ce la giochiamo alla pari contro ogni squadra, sogniamo di andare fino in fondo”

Federico Chiesa ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia: “Il mister ci chiede di stare pronti. Quando mi chiamerà in causa mi farò trovare pronto ma come ha detto lui, siamo tutti titolari e dobbiamo star pronti per giocare. Pochi gol? C’è da continuare su questa strada, anche se lo score è da migliorare. Il mister prende in considerazione tutti i 26. Dobbiamo stare tutti pronti, non ci sono 11 titolari ma 26 titolari, dobbiamo essere pronti. Ognuno è importante per raggiungere l’obiettivo ma serve dare tutti una mano in un determinato momento”.

Sull’obiettivo: “Siamo qui per arrivare fino in fondo, per avverare un grande sogno. Affrontare Belgio e Francia? Per arrivare fino in fondo serve affrontare queste nazionali e ce la giocheremo. Possiamo giocarcela con tutte, il gioco è bellissimo, non serve paura di queste Nazionali ma vogliamo affrontarle per vedere a che livello siamo”.

Foyto: Vivo Azzurro