Chiesa, settimana prossima l’operazione a Innsbruck al ginocchio sinistro

Federico Chiesa verrà operato agli inizi della prossima settimana a Innsbruck dal professor Finck, dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediato domenica scorsa all’Olimpico contro la Roma. Dopo l’intervento chirurgico e un lungo periodo di riposo, per l’esterno offensivo della Juve inizierà la riabilitazione per farsi trovare pronto all’inizio del nuovo anno calcistico, con l’obiettivo, di poter essere in buone condizioni in vista dei Mondiali (chiaramente l’Italia dovrà prima ottenere il pass per il Qatar).

Foto: Twitter Juventus