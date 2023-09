Federico Chiesa, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto salutare Leonardo Bonucci che si è trasferito all’Union Berlino: “Un esempio come giocatore e come persona. Dal primo giorno mi hai saputo trasmettere i valori della Juventus. “In bocca al lupo per la tua nuova sfida!”, le parole dell’attaccante arrivato alla Juve nel 2020.

Foto: Instagram Chiesa