Chiesa: “Ringrazio la Fiorentina. Ho saputo della Juve negli ultimi giorni, sono felice di indossare questa maglia”

Arrivato nell’ultimo giorno di mercato alla Juventus, Federico Chiesa è stato presentato alla stampa. Queste le parole dell’esterno bianconero: “Ci tengo a ringraziare la Fiorentina e Firenze, per questi 14 anni in cui sono cresciuto. Ringrazio Della Valle e Commisso e tutti i tifosi viola. Ho saputo degli interessi della Juve negli ultimi giorni di mercato, sono davvero molto felice di scendere in campo con questa maglia prestigiosa. Offese a mio fratello? Non voglio fare nessuna polemica, le offese ricevute da mio fratello sono fatte da persone che usano i social solo per offendere. Non penso centrasse qualcosa con la Fiorentina. Commisso? Mi sono sempre comportato bene con il presidente, chiudo qui il discorso. Ronaldo? Non ho avuto il piacere ancora di salutarlo e allenarmi con lui, sarà una gioia farlo appena torna. Giocare in Champions è stato bello, abbiamo fatto una buona partita a Kiev, un po’ meno col Barcellona. Vogliamo portare a casa punti e vittorie anche se siamo una squadra in costruzione. La mia famiglia è rimasta a Firenze, mio padre mi ha detto di godermi questa avventura.”

Foto: twitter Juve