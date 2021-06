Chiesa-Pessina ai supplementari: 2-1 sull’Austria, siamo nei quarti!

Al 108′ Schaud prova a rimettere in vita l’Austria, tiro potente del subentrato sul primo palo, bravo Donnarumma che toglie la sfera dalla porta. Minuto 115, Kaladzjic su calcio d’angolo brucia tutti e batte Donnarumma sul primo palo, 2-1!

L’assalto finale non porta al pareggio, anzi l’Italia sciupa più volte il contropiede per chiuderla definitivamente, ma finisce 2-1, siamo ai quarti di finale! Venerdì 2 luglio alle 21.00 affronteremo la vincente di Belgio-Portogallo a Monaco.

porta l’Italia in vantaggio! E’ il minuto 96, Spinazzola serve l’esterno della Juve al centro dell’area di rigore. Stop non semplice, ma Chiesa salta nettamente Laimer e infila in diagonale Bachmann.All’ultimo minuto del primo tempo supplementare arriva anche il raddoppio: Insigne su punizione trova l’angolino ma Bachmann gli dice di no, poco dopo la palla arriva ad Acerbi spalle alla porta in area, tocco perche arriva e insacca per il 2-0.