Chiesa: “Per fortuna abbiamo segnato, al ritorno ci sarà un’altra Juve”

Federico Chiesa ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta sul campo del Porto:

Come si spiega una prestazione così?

“L’approccio ha messo la partita in salita: abbiamo preso gol dopo pochissimi secondi, e in Champions quando non sei concentrato al massimo ti puniscono. Il gol ci darà forza per il ritorno, ora dobbiamo giocare in casa e sarà sicuramente un’altra partita”.

Come si fa a sbagliare l’approccio in un ottavo di Champions?

“Non ne ho giocate molte di queste partite, quindi non saprei rispondere bene ma penso sia la tensione, la voglia di fare che non c’è stata dall’inizio. Non ci sono altre parole per spiegare questa serata, ma fortunatamente abbiamo segnato e questo ci dà carica per il ritorno, dove ci sarà sicuramente un’altra Juve”.