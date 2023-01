Chiesa: “Penso solo a ritornare in forma. Dobbiamo riportare la Juve dove merita”

378 giorni dopo, è tornato al gol Federico Chiesa. E lo ha fatto nel miglior modo in assoluto: perla a giro sul secondo palo e vittoria regalata alla Juventus. Intervenuto ai microfoni di Mediaset, l’esterno italiano ha così commentato il successo per 2-1 contro il Monza: “Un anno molto brutto il 2022, mentre ora sto pensando a tornare in forma e devo mettere minuti sulle gambe. Sto mettendo tutta la mia forza, perché voglio dare una mano alla mia squadra”. Poi ha proseguito tornando a parlare della sconfitta contro il Napoli: “A Napoli abbiamo giocato molto male e siamo stati poco aggressivi. Faccio i complimenti al Monza, ma noi stasera siamo stati concentrati e abbiamo impedito loro più volte di tirare in porta. Dobbiamo sfruttare le qualità dei nostri campioni, ma anche giocare meglio”. E sulla promessa alla nuova società: “Dobbiamo alzare l’asticella. Pensiamo all’Atalanta, per tornare a fare quello che abbiamo fatto fino a prima del Napoli. Testa al campo, poi fuori dal campo ci pensa la società”.