Chiesa, passi avanti nel recupero: “Si torna a camminare”

Procede il percorso di recupero di Federico Chiesa, che ha già interrotto la sua stagione anzitempo a causa dell’infortunio al crociato. L’attaccante della Juventus lo ha comunicato ai propri sostenitori tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Si torna a camminare“. In poco tempo, il calciatore della Nazionale ha ricevuto i like di alcuni compagni come Dusan Vlahovic e Nicolò Zaniolo.

Foto: Twitter Juventus