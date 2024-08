Chiesa: “Papà mi ha detto che il Liverpool era la scelta migliore”

Federico Chiesa è un nuovo calciatore del Liverpool. Dopo l’ufficialità, sono arrivate anche le prime parole da calciatore dei Reds: “Mi ha parlato del suo stile di calcio, di cosa vuole da me, di cosa vuole dalla squadra. Gli ho detto che vengo per aiutare la squadra e per vincere trofei, che è la cosa più importante. È ciò che i tifosi del Liverpool vogliono di più”.

Poi ha proseguito: “Voglio dire, a Liverpool c’è molta competizione in ogni ruolo perché è un grande club, un top club, uno dei migliori al mondo. Quindi so che sono arrivato qui con molta concorrenza anche nel mio ruolo perché davanti a me ci sono giocatori come Salah, Luis Diaz, Cody Gakpo, Jota, Nunez. So di cosa sono capaci loro, ma so anche di cosa sono capace io. Quindi, sono qui per dare il massimo e per dare il massimo anche ai tifosi”.

Sul consiglio di papà Enrico: “Mi ha detto: ‘Vai!’, appena ha sentito ‘Liverpool’, ha detto: ‘Vai! È la scelta migliore per la tua carriera'”.

Infine una chiosa sugli obiettivi nell’immediato del 26enne italiano con i Reds: “Sì, sarebbe bello segnare al mio debutto, ma sono qui per godermi il calcio, sono qui per vincere trofei, sono qui per aiutare i miei compagni e l’allenatore e, come ho detto prima, per dare il massimo”.

Foto: sito Liverpool