Intercettato da Sky in quel di Montecarlo, sede del Gran Premio di Formula 1 svoltosi quest’oggi, Federico Chiesa (in compagnia di Dusan Vlahovic) ha rilasciato le seguenti, brevi, dichiarazioni: “Non vedo l’ora di giocare con Dusan però ora siamo qui solo per tifare Ferrari. La numero dieci della Juventus? Non ci penso, oggi solo Ferrari“.

Foto: Twitter Vivo Azzurro