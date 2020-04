Chiesa: “Non parlo di mercato. Il mio idolo? Ronaldo, il brasiliano. Su Ribery…”

Federico Chiesa torna a parlare. Il gioiello della Fiorentina è intervenuto in diretta su Instagram insieme alla compagna: “L’idolo? Ronaldo, R9 il brasiliano e insieme a lui Kakà. Difensore più forte della storia? Paolo Maldini. Il più bello? Quello segnato al Milan nel 2018, di questa stagione invece quello all’Atalanta, ma dico anche il secondo alla Sampdoria a Genova. Castrovilli? Devastante, anche in allenamento. Il compagno più forte? Ribery, ha vinto tutto, si vede che ha una qualità fuori dal comune. Mercato? Non ne parlo, non è questo il posto”, ha concluso Chiesa.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina