Chiesa non è fermo. Gioca e segna… Ma con l’Under 21 del Liverpool

L’avventura di Federico Chiesa al Liverpool non è cominciata come sperava. Se era abbastanza scontato che avrebbe dovuto lottare per guadagnarsi spazio, il giocatore azzurro è fermo da tempo per tanti problemi muscolari. L’ex Juve, non gioca con il Liverpool, dallo scorso 28 settembre, nella vittoria per 2-1 contro il Wolverhampton. Il tecnico dei Reds, Arne Slot, ha affermato in una intervista ieri, che la sua assenza è pesante, perchè non ha un sostituto di Salah. Chiesa anche questa sera non ha seguito la squadra a Newcastle.

Ma secondo quanto riporta Liverpool Echo, in verità l’ala destra italiana non è rimasta a casa. Il classe ’97 finalmente ha riassaporato il campo da titolare proprio oggi, ma con il Liverpool U21, nella sfida contro il Nordsjaelland in corso d’opera proprio ora. Dopo aver ripreso ad allenarsi regolarmente nelle ultime settimane, Chiesa è stato inserito nella formazione dei giovani Reds e c’è di più: ha trovato il gol con il Liverpool Under 21, per quello che è di fatto il primo gol della sua avventura oltre Manica.

Foto: twitter Liverpool