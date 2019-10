Chiesa non basta, Correa-Immobile e la Lazio sbanca Firenze

La Lazio rialza la testa dopo il ko di Glasgow in Europa e torna a vincere in trasferta sul campo della Fiorentina. Sblocca il risultato Correa al 22′: l’argentino, lanciato da Immobile, scarta Dragowski e deposita in rete. Dopo sei giri di lancette pareggia Chiesa su assist di Ribery dalla sinistra. All’89’ il neo entrato Jordan Lukaku, tornato dopo un lungo periodo di sola panchina, pennella al centro per la testa di Immobile che firma il definitivo 1-2. Nel finale calcio di rigore per i biancocelesti: Luis Alberto calcia, il già ammonito Ranieri colpisce col braccio e viene espulso. Dal dischetto Caicedo si fa ipnotizzare da Dragowski. Con questo successo la formazione di Inzaghi sale a quota 15 agganciando il Cagliari al sesto posto. La Viola di Montella resta ferma a 12 punti in nona posizione.

Venerdì 25 ottobre

ore 20.45 Verona-Sassuolo 0-1 (Djuricic)

Sabato 26 ottobre

ore 15.00 Lecce-Juventus 1-1 (Mancosu – Dybala)

ore 18.00 Inter-Parma 2-2 (Candreva, Lukaku – Karamoh, Gervinho)

ore 20.45 Genoa-Brescia 3-1 (Agudelo, Kouame, Pandev – Tonali)

Domenica 27 ottobre

ore 12.30 Bologna-Sampdoria 2-1 (Palacio, Bani – Gabbiadini)

ore 15.00 Spal-Napoli 1-1 (Kurtic – Milik)

ore 15.00 Torino-Cagliari 1-1 (Zaza – Nandez)

ore 15.00 Atalanta-Udinese 7-1 (Ilicic 2, Muriel 3, Pasalic, Traore – Okaka)

ore 18.00 Roma-Milan 2-1 (Dzeko, Zaniolo – Hernandez)

ore 20.45 Fiorentina-Lazio 1-2 (Chiesa – Correa, Immobile)

CLASSIFICA: Juventus 23; Inter 22; Atalanta 20; Napoli 17; Roma 16; Lazio, Cagliari 15; Parma 13; Fiorentina, Bologna 12; Torino 11; Udinese, Milan 10; Verona, Sassuolo 9; Lecce, Genoa 8; Brescia, Spal 7; Samp. 4.

Foto: Serie A Twitter