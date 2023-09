Chiesa: “L’obiettivo è arrivare tra le prime 4. Cerchiamo di fare un calcio moderno, quello che ci chiede il mister”

Federico Chiesa ha parlato a Dazn dopo la virttoria della Juventus sul Lecce.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo un po’ di scorie dell’ultima partita si sono viste. Abbiamo analizzato la partita e nei primi 10 minuti abbiamo approcciato bene la partita. Poi qualche errore ha pesato ma nel secondo tempo siamo comunque riusciti a portare a casa tre punti che erano fondamentali”.

Ti senti un leader di questa Juve? “Quando giochi e indossi questa maglia hai delle responsabilità. La storia della Juve è fatta di Scudetti e di Champions: nello spogliatoio abbiamo grandi giocatori con grande leadership, partendo dal capitano Danilo e poi Rabiot. Vogliamo arrivare tra le prime quattro così da giocare la Champions League il prossimo anno. Oggi soprattutto nel primo tempo eravamo un po’ sulle gambe e lì bisogna capire che serve aspettare la squadra e non sbilanciarci troppo come fatto a Reggio Emilia sul 2-2. Stiamo cercando di remare tutti dalla stessa parte, quella del calcio moderno perché è il tipo di calcio che ci chiede il mister. Ma a volte dobbiamo anche essere bravi nel gestire le situazioni e capirle”.

Come ti trovi in questo ruolo? Hai maggior feeling con Vlahovic? “C’è bisogno di un grande miglioramento. Sulla fascia stoppi la palla e punti l’uomo, in mezzo al campo hai tanti giocatori attorno. Il mister mi chiede di stare più vicino alla porta. Con Vlahovic ho giocato alla Fiorentina, ci troviamo bene, ma Milik e Kean sono grandi giocatori e durante la stagione potranno darci una grossa mano”.

Con Vlahovic hai un rapporto speciale “Con Dusan ho un rapporto speciale perché lo conosco dai tempi della Fiorentina. Siamo amici”.

Nel primo tempo hai avuto una buona occasione “Potevo far meglio, sono andato molto sulla precisione di collo e l’ho chiuso troppo. Questo fa parte del miglioramento su cui sto lavorando: con tutti gli altri attaccanti facciamo le sfide di tiri a fine allenamento e queste possono solo aiutarci”.

Foto: twitter Juventus