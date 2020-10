Chiesa: “L’esordio in Champions è stato fantastico”

Esordio indimenticabile per Federico Chiesa alla sua prima uscita stagionale in Champions League. L’ex Fiorentina è stato protagonista di un’ottima gara con la maglia da titolare. Nel post-gara ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Ho fatto quello che chiedeva il mister, mi sono messo a disposizione. L’esordio in Champions è stato fantastico, poi abbiamo vinto e la serata non poteva essere migliore. Ruolo? Mi trovo bene dove mi mette il mister, e noi scendiamo in campo per vincere, sempre. Stasera volevamo la vittoria per partire bene, ma siamo stati bravi sia a Crotone che stasera ad inizio secondo tempo ad aprire una partita che portata avanti avrebbe creato qualche problema.”

Foto: twitter Juve