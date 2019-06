Chiesa: “L’interesse di altri club fa piacere ma non ci penso”

L’esterno offensivo della Fiorentina e della Nazionale italiana, il 21enne Federico Chiesa, ha parlato quest’oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi nell’Aula Magna di Coverciano. Questi i passaggi principali delle sue dichiarazioni: “L’interesse di altri club fa piacere, sento tutte le notizie ma, al momento, sono concentrato sulla Nazionale. Ho messo il telefono in modalità aereo. Per me è un onore essere a Coverciano, un sogno e un’esperienza fantastica che ti rimanere concentrato solo sugli impegni della Nazionale. Vincere le prossime due partite e alzare la coppa nell’Europeo Under 21 sarebbe un qualcosa di davvero fantastico”.

Foto: twitter personale del giocatore