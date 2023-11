Chiesa: “In tanti pensavano a un nostro fallimento, ma ce l’abbiamo fatta”

Federico Chiesa, esterno della Nazionale, ha parlato a Rai Sport dopo il pareggio per 0-0 tra l’Italia e l’Ucraina a Leverkusen, risultato che è bastato agli azzurri per qualificarsi all’Europeo in Germania del 2024: “Ero molto stanco alla fine, ho dato tutto, ma siamo veramente felici per la qualificazione. In tanti pensavano a un nostro possibile fallimento, ma ce l’abbiamo fatta, siamo contenti”.

Infine, sulla sofferenza: “Era una partita da dentro o fuori, anche se avevamo due risultati su tre per qualificarci. Nel primo tempo potevamo passare in vantaggio, la partita sarebbe stata diversa, ma va bene così. Non dovevano fare gol, eravamo messi male ed è partito bene. Lui è un velocista ma ho pensato che lo sono anche io e ho recuperato”.

Foto: Instagram Azzurri