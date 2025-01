Chiesa in gol, Slot mantiene la calma: “Buon primo passo, ma non esageriamo”

Il dilagante 4-0 inflitto dal Liverpool all’Accrington Stanley in FA Cup, ha dato gioia anche a Federico Chiesa, che ha calato il poker al 90′. Intervenuto a ITV nel post partita, il tecnico Slot ha però tenuto a mantenere equilibrate le analisi sul giocatore.

“È sicuramente un buon primo passo ma, per quanto mi sia piaciuto, il modo in cui ha giocato l’Accrington Stanley… dobbiamo considerare che stiamo parlando di un livello di League Two (quarta divisione, ndr). È bello averlo di nuovo in campo, è stato una minaccia, ma non esageriamo”.

Foto: Instagram Chiesa