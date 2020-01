Chiesa: “Iachini crede nel duro lavoro, voglio aiutare la squadra a risalire. Commisso è straordinario”

Un lungo infortunio ne ha condizionato la resa in questa prima parte di stagione, ma ora Federico Chiesa è pronto a tornare protagonista con la maglia della Fiorentina. Intervenuto a Viola Channel, l’esterno ha dichiarato: “Fin dai primi allenamenti mister Iachini ci ha voluto insegnare le prime cose tattiche che vuole, come vuole approcciare la partita e ci ha aumentato gli allenamenti. Lui crede nel lavoro duro, come me. Speriamo di fare bene insieme“.

Momento viola

“Vedere 8mila tifosi il primo gennaio quasi nessuno se lo aspettava, perché stiamo vivendo un momento non facile, soprattutto per la classifica. Ma la vicinanza della nostra gente l’abbiamo sentita e adesso vogliamo reagire per noi e per loro. Volevo recuperare subito. Le vacanze verranno dopo adesso penso solo al calcio e alla Fiorentina. Voglio aiutare la squadra, il mister e i compagni a risalire la classifica. Voglio fare bene per i tifosi che si meritano ben altro e per il nostro presidente”.

La Fiorentina di Commisso

“È una persona straordinaria, l’ho capito soprattutto nelle ultime chiacchierate che abbiamo avuto nel 2019. Per noi è una sensazione incredibile, perché Commisso ha voluto acquistare la Fiorentina e ha investito sulla Viola. E l’ha dimostrato acquistando il terreno di Bagno a Ripoli per costruire il nuovo centro sportivo. È una delle tante cose positive che ha fatto da quando è arrivato. Vuole costruire un grande club. È venuto qui con l’intenzione di investire, ora anche sul nuovo stadio. Questo serve anche a riportare in alto la Serie A. Quando mio padre giocava, tanti giocatori forti e al top volevano venire in Italia. Spero che questo possa accadere di nuovo in futuro”.

Ribery

“Lo tifavo già prima, quando vedevo le finali di Champions che ha giocato con il Bayern. E’ stato battuto per poco al Pallone d’Oro, questo dice tutto. E’ un campione, è voluto restare vicino a noi nonostante il brutto infortunio alla caviglia. Questo dimostra che persona è, il grande campione totale fuori e dentro al campo”.

Europeo

“Siamo una squadra forte, molto forte. Abbiamo un ct fantastico, Mancini ci ha insegnato tanto nell’ultimo periodo. Facciamo tanto possesso palla e siamo cresciuti molto dal punto di vista del gioco, i risultati lo dimostrano. La qualificazione ottenuta insegna che siamo una Nazionale davvero di alto livello, agli Europei possiamo fare bene. Personalmente devo impegnarmi per essere convocato, dovrà giocare in modo convincente con la Fiorentina”.

Foto: Daily Express