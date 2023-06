Chiesa, i sondaggi Newcastle sono di 13 giorni fa

Il Newcastle ha messo gli occhi sul mercato italiano. E dopo aver chiuso l’arrivo di Sandro Tonali dal Milan, i Magpies continua a seguire anche Federico Chiesa. Una pista che – come vi avevamo già raccontato – gli inglesi hanno sondato più di dieci giorni fa. Rinato con la nuova proprietà saudita, il Newcastle non ha problemi a effettuare operazioni onerose in vista del ritorno in Champions dopo 20 anni.

Foto: Twitter Juventus