Chiesa: “Ho pensato di smettere quando ero nelle giovanili della Fiorentina. Ecco perché ho deciso di andare alla Juve”

Federico Chiesta, esterno offensivo della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano inglese The Telegraph. Il giocatore ha ricordato la sua esperienza da ragazzo e il pensiero di smettere a causa del suo fisico: “Ci sono state molte volte in cui non giocavo nelle giovanili (alla Fiorentina, ndr) quindi ho pensato ‘smettiamola e proviamo qualcos’altro’. Ma con l’aiuto della mia famiglia mi hanno spinto ad allenarmi più duramente e a far crescere il mio corpo. Quando avevo 14 anni non avevo la fisicità dei miei compagni di squadra quindi non giocavo. La mia famiglia mi ha aiutato e invogliato a trovare un’altra opzione e quella era la scuola. Hanno detto ‘guarda, non stai giocando ma dai il massimo in allenamento e arriverà il tuo momento’ ed è quello che ho fatto. È stata la decisione migliore che potessi mai prendere. E a 15 anni ho iniziato a crescere”.

Sulla scelta di andare alla Juventus “Ero così felice l’anno scorso quando sono arrivato qui per la prima volta e so come Giorgio (Chiellini, ndr), Leo (Bonucci, ndr), tutti i giocatori, lo staff, il presidente, qual è la mentalità della Juventus. Ecco perché ho deciso di venire qui. Le richieste sono più alte, certo, alla Juve vogliamo vincere tutto e la pressione è il prezzo da pagare. L’inizio di stagione non è stato quello deli standard che abbiamo visto di solito in passato”.

Foto: Twitter Juve