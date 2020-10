Chiesa e quella fascia di capitano… ordinaria

Ieri sera Federico Chiesa ha indossato la fascia di capitano della Fiorentina. Si è battuto e sacrificato come sempre, onorato di essere stato scelto da tecnico e spogliatoio come loro rappresentante in campo. Il particolare, però, non è sfuggito ai più. Non aveva al braccio quella di Astori, bensì la classica indicata dalla Lega Serie A. Sul perché sembra proprio che abbiano influito le pressioni delle frange più calde del tifo viola.

Foto: Fiorentina Twitter