Chiesa e De Ligt, proprio loro: ribaltano lo Spezia, 3-2 e primo sorriso Juve

La Juventus scaccia i fantasmi e ottiene la prima soffertissima vittoria in campionato. I bianconeri battono lo Spezia per 3-2 al Picco, in una gara che ha regalato un’altalena di emozioni fino alla fine.

Juve in vantaggio al 28′ con Moise Kean, che si sblocca dopo alcune difficoltà iniziali. Ma la gioia juventina è effimera e la reazione dello Spezia è veemente e trova il pareggio con Gyasi al 33′, che insacca dopo un’azione di angolo esultando come CR7.

All’intervallo si va sull’1-1. Nella ripresa Allegri punta su Locatelli, ma in contropiede, Antiste al 49′ fa esplodere il Picco, per il 2-1 clamoroso dei liguri. Per la Juve è notte fonda.

Allegri prova a cambiare qualcosa, la Juve si butta avanti con rabbia e con Chiesa trova la rete del 2-2, dopo una serie di rimpalli. Un gol cercato di cattiveria.

Pochi minuti dopo, è De Ligt al 72′ a segnare il gol del nuovo vantaggio juventino. Juve che vede Chiesa uscire per problemi muscolari. I bianconeri soffrono mostruosamente nel finale per portare a casa i 3 punti che arrivano con tanta difficoltà.

Juve che si sblocca, sale a 5 punti e prova a ripartire in campionato.

Foto: Twitter Juve