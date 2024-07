Chiesa è al JMedical. In attesa del futuro

Federico Chiesa è al centro sportivo della Juventus, il JMedical, per le visite mediche di rito per l’idoneità sportiva dopo le vacanze. Chiesa si è sposato sabato scorso e ha goduto di qualche giorno di permesso in più. Il giocatore poi si trasferirà alla Continassa.

In attesa di capire il suo futuro, Chiesa lavorerà nei prossimi giorni con la Juventus, con cui è a acadenza di contratto al 30 giugno 2025.

Chiesa si è presentato di buon umore, sorridente, selfie con i tifosi e autografi.

Foto: twitter Juventus