Chiesa, due gol in partitella: il rientro si avvicina

Buon test in famiglia per Federico Chiesa dopo il lungo infortunio. Alla Continassa l’esterno offensivo ha partecipato alla partitella dopo ben 9 mesi di stop. Il test è durato un tempo, Chiesa ha segnato una doppietta e si è mosso bene. Insomma, indicazioni molto positive a conferma che il rientro si avvicina: Allegri deciderà se convocarlo per la trasferta di martedì a Lisbona oppure se aspettare la prossima gara di campionato a Lecce.

Foto: instagram Chiesa