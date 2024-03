Chiesa: “Dobbiamo tornare a vincere per ritrovare l’entusiasmo. Voglio migliorare il mio score”

L’attaccante della Juventus Federico Chiesa, a pochi istanti dal clacio d’inizio del match con il Genoa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

“Il ritiro? La decisione è stata presa martedì, il mister lo ha proposto e noi abbiamo detto di sì per trovare concentrazione e voglia, se si può dire, anche se le prestazioni non sono mancate nelle ultime settimane. Oggi però la cosa più importante è vincere, a prescindere dal gioco. Dobbiamo pensare al Genoa, una squadra che all’andata ha dimostrato di poter fare grandi partite. Dobbiamo essere attenti e tornare a vincere, per ritrovare l’entusiasmo in vista del rush finale. Voglio migliorare il mio score aiutando la squadra, che resta la cosa più importante. Anche Allegri ci chiede di lasciare da parte le cose personali, per ritrovare i tre punti che ci mancano dal Frosinone, e nelle ultime partite ne abbiamo fatti veramente pochi”.

Foto: Instagram Juventus