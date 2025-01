Chiesa, da oggetto misterioso ai 90 minuti col PSV: ora la sua stagione può svoltare

Una delle poche note liete della sconfitta per 3-2 in Champions di ieri sera del Liverpool contro il PSV (che ha comunque chiuso primissima nel maxi girone) è senza dubbio la prestazione di Federico Chiesa. L’ex Juve è parso in buona forma, ed è stato uno dei più pericolosi tra gli undici di Slot. Guizzi, dribbling e tanta corsa per il classe ’97, che è parso a tratti aver ritrovato la tranquillità e soprattutto la forma fisica, aspetti che sono mancati per tutta la stagione, come tra l’altro ammesso molteplici volte dallo stesso Arne Slot. Chiaro che nella sfida di ieri il tecnico abbia voluto puntare sulle seconde linee, dato che la qualificazione era già in cassaforte da un po’, ma che Chiesa sia rimasto in campo per 90 minuti è sicuramente un segnale confortante. E nel post gara, l’italiano ha anche mostrato entusiasmo e voglia di rimettersi in gioco con la maglia dei Reds, dopo mesi molto complicati: “Voglio giocare per il Liverpool! Voglio essere qui, voglio fare del mio meglio per questo club. Il Liverpool è uno dei più grandi club al mondo… e la fanbase è incredibile. Giocare ad Anfield mi fa venire i brividi”. Ora l’obiettivo è riconfermare la fiducia del tecnico e fare in modo che il 2025 possa rappresentare un nuovo inizio.

Foto: Instagram Chiesa