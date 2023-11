Chiesa: “Chiellini grandissimo capitano, Danilo ha raccolto bene l’eredità. Mi sarebbe piaciuto giocare con Zidane”

Federico Chiesa, attaccante della Juventus, ha parlato al canale Youtube del club bianconero, rispondendo a diverse domande.

Queste le sue parole: “Chiellini è stato un grandissimo capitano mi aiutato tantissimo nella crescita, nel capire cosa significa rappresentare questa maglia, è una leggenda sicuramente di questa società”.

Chi ha giocato nel Santos, Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus?

“È Danilo giusto? Anche lui da poco è diventato capitano ed è un grande leader. È sempre una mano per far capire davvero cosa significa giocare per la Juventus, far parte di questa società e di questa grande famiglia”.

Chi ha giocato nel Vicenza, Atalanta, Juventus, Cagliari e Ascoli?

“In che anno hai giocato? Padoin. Non sapevo avesse giocato nel Vicenza. Mi fa ridere perché quando l’ho affrontato col Cagliari lo saltavo sempre e adesso glielo rammento tutti i giorni. Scherzo, comunque ho un grande rapporto con lui. Negli anni che è stato qua ha vinto tanti scudetti ed è stato un giocatore importante”.

Parma, Juventus, PSG e Parma? “Buffon. Io Gigi lo conosco dei tempi del Parma, anche se non me lo ricordo bene perché mi ha preso in braccio quando era davvero piccino. e mi ricordo una scena che mi racconta sempre mio padre entrò in casa e aveva questi capelli sparati col gel e appena lo vidi inizia a piangere. Però è ovvio che quando l’ho incontrato alla Juventus è stato veramente un orario giocare con lui e vederlo ogni giorno perché è una leggenda di questo sport”.

Chi ha giocato nell’Arsenal, Brentford, Arsenal, Roma e Juventus? “Può essere Tek, non lo sapevo che avesse giocato nel Brentford. All’Arsenal me lo ricordo perché lo guardavo sempre in Champions League quando ero più giovane”.

Su Higuain: “Ricordo l’esordio che ho fatto in serie A, perché ho esordito proprio allo Stadium con la Fiorentina contro la Juventus e Higuain fece il goal del due a uno”.

Su Zidane: “È un fenomeno assoluto, mi sarebbe piaciuto giocare anche con lui”.

