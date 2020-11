Chiesa: “C’è sempre tanta pressione ma siamo la Juve e dobbiamo portare a casa i tre punti”

Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima della gara contro il Benevento:

“L’approccio e l’atteggiamento sono fondamentali in tutte le gare. Siamo la Juve, dobbiamo imporre il nostro gioco. Tutte le partite sono difficili, ma siamo la Juve e dobbiamo portare a casa i tre punti”.

L’assenza di Ronaldo alza il livello della pressione?

“C’è sempre tanta pressione. Non abbiamo un fuoriclasse come Cristiano ma oggi siamo tutti concentrati per portare a casa la vittoria”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus