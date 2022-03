Chiesa carica i compagni prima del Villarreal: “Sono con voi. Fino alla fine!”

La Juventus ha pubblicato su Twitter un messaggio di Federico Chiesa che carica i compagni di squadra e i tifosi, in vista del match di Champions League col Villarreal. L’ala toscana, attualmente infortunato, crede ciecamente nel passaggio del turno: “Ragazzi, manca poco a questa grandissima partita di Champions. Siamo tutti con voi, io pure. Here we are, andiamo, fino alla fine!”.

FOTO: Instagram Chiesa