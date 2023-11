Chiesa: “Abbiamo la responsabilità di doverci qualificare e mi aspetto una grande carica. L’Italia deve esserci a Euro 2024”

Federico Chiesa, esterno d’attacco della Juventus e della Nazionale, ha parlato a margine della conferenza stampa alla vigilia della gara con la Macedonia del Nord.

Queste le sue parole: “E’ una partita dove dobbiamo impegnarci al massimo, dobbiamo vincere e ci giochiamo la qualificazione. Vogliamo raggiungere il risultato a ogni costo, perché l’Italia deve giocare gli Europei del 2024. E’ vero che la Macedonia rievoca brutti ricordi, ma in campo internazionale tutte le gare sono difficili”.

Sulla partita: “La partita di domani sarà diversa da quella di Palermo, quella era un playoff. Io non c’ero perché infortunato ma facevo parte di quel gruppo e sento la delusione di quella sconfitta come se avessi gicoato. Anche se pure le due gare che ci aspettano assomigliano un po’ a un playoff. Prima ci concentriamo su quella di domani, poi su lunedì. Sulle emozioni ricorda Palermo, ma in campo poi sarà una gara diversa”.

Sul tifo dell’Olimpico: “Mi aspetto tanta voglia di far bene da parte di tutti e grande incitamento. Domani ci giochiamo una partita fondamentale. Abbiamo la responsabilità di doverci qualificare e mi aspetto grande carica”.

