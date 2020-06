Chiellini: “Tifavo Milan. Buffon? Ho trascorso più tempo con lui che con mia moglie”

In diretta Instagram con Martina Colombari, Giorgio Chiellini ha parlato anche del suo rapporto con Gigi Buffon, che considera un fratello. Queste le dichiarazioni del difensore della Juve: “Per me è un fratello maggiore. Riesce sempre, nei momenti decisivi, a tirar fuori le parole giuste per cambiare le sorti di una stagione. Ha questo dono, essendo molto passionale per entrarti dentro. Con lui ho vissuto tanto in questi anni, tra Juve e Nazionale. In 15 anni ho trascorso più tempo con Gigi che con qualsiasi altra persona del pianeta, compresa mia moglie. È una persona splendida, che mi ha insegnato tanto. La passione per il calcio? Io ero tifoso del Milan, mi sono innamorato a inizio anni ’90 e lo sono stato fino a quando non sono arrivato in Serie A. Mentre mio fratello era juventino e ci prendevamo in giro, come mio padre con mia madre che era milanista. Quando ho firmato per la Juve nel 2004 non ti dico come l’hanno presa…”, ha chiuso Chiellini.

Foto: Twitter ufficiale Juve