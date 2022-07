Chiellini, gol sfiorato all’esordio con i Los Angeles: “Gli juventini sarebbero entrati in campo a festeggiare”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport dopo il suo debutto casalingo col Los Angeles FC, Giorgio Chiellini ha raccontato così la visita degli ex compagni della Juventus che l’hanno seguito e sostenuto personalmente durante il suo match d’esordio in MLS: “Sono felice e orgoglioso che fossero qui, penso che abbiano capito perché ho scelto questo club. Non avevo mai giocato in casa, c’è un’atmosfera incredibile. Ci siamo divertiti, io e loro. A fine partita li ho ringraziati, ora me li godrò il più possibile fino alla loro partenza per l’Italia. Sono i miei fratellini”. E sul gol sfiorato da fuori area Chiellini ha aggiunto: “Se quel tiro fosse finito in porta penso che sarebbero entrati tutti in campo per abbracciarmi e festeggiare insieme a me”.

Foto: Twitter Chiellini