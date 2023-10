Chiellini sul futuro: “Dirigenza della Juve? In estate tornerò a vivere a Torino, poi vedremo”

Giorgio Chiellini prosegue nel suo impegno in MLS a Los Angeles, ma guarda già con un occhio al futuro, quando appenderà le scarpette al chiodo e potrebbe far ritorno alla sua Juventus in una veste diversa da quella del calciatore: “Onestamente non so se diventerò un dirigente della Juve – ha confessato in un’intervista a Radio Bianconera -. Di base fino all’estate resterò qui, poi dovrei tornare a vivere a Torino, dopodiché poi si vedrà. Di sicuro a dicembre Juve-Roma vengo a vederla…”.

Foto: Twitter Los Angeles FC