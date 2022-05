Chiellini sui social: “È la mia ultima stagione. Vi aspetto lunedì allo Stadium o da casa per gioire e festeggiare con me”

Ieri Chiellini ha annunciato l’addio alla Juventus al termine del campionato. Lunedì sarà l’ultima allo Stadium e così il capitano bianconero su Instagram ha lasciato un semplice e sincero messaggio ai suoi tifosi: “Come già sapete questa sarà la mia ultima stagione in bianconero. Per tutti voi tifosi che siete sempre stati al mio fianco, vi aspetto lunedì sera allo Stadium o da casa per gioire e festeggiare con me tutti questi anni di passione bianconera. Vi voglio bene. Giorgio”.

FOTO: Twitter Chiellini