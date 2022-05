Chiellini, storia di un addio annunciato. Alla Juve ha dato tutto

Era nell’aria da tempo, ieri Giorgio Chiellini ha ufficialmente comunicato la decisione di lasciare la sua Juve a giugno. Il capitano dei bianconeri al termine della finale persa dai suoi contro l’Inter ha così dichiarato in conferenza stampa: “Dispiace lasciare con una stagione senza vittorie dopo dieci anni. Lunedì festeggerò e saluterò il mio Juventus Stadium contro la Lazio, poi se sto bene faccio qualche scampoletto a Firenze per tenermi in forma per la Nazionale, ma cedo lo scettro ai giovani e spero di aver lasciato qualcosa. Sono felice di aver lasciato ad un livello così alto, da tanti anni dicevo di non voler finire arrancando: oggi finché ce l’ho fatta penso di aver dimostrato di esserci ancora. Tra poco sarò il più grande tifoso della Juve”.

Parole da leader e trascinatore quelle di Chiellini, ancora una volta tra i migliori in campo nonostante l’età ed una tenuta fisica che negli ultimi anni lo ha condizionato. Da sottolineare il passaggio finale: il difensore toscano garantisce sulla sua voglia di continuare. Il suo futuro potrebbe essere in Mls, le offerte non mancano. Da non scartare neanche un futuro da dirigente. Restano i 20 (o 21 come da lui ammesso) trofei vinti con la Juve: 9 scudetti (dal 2011/12 al 2019/20), 5 Coppe Italia (dal 2014/15 al 2017/18 e 2020/21), 5 Supercoppe (2012, 2013, 2015, 2018, 2020) e 1 campionato di B (2006/07). Il titolo che balla è chiaramante lo scudetto vinto e poi revocato del 2005/06. Nel conteggio anche due finali di Champions con i bianconeri (2015, 2017), entrambe perse.

FOTO: Twitter Chiellini