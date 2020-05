Chiellini: “Sportivamente odio l’Inter e questo mi stimola. Fuori dal campo finisce tutto”

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e della Nazionale azzurra, ha scritto un’autobiografia (il ricavato andrà in beneficenza alla Onlus Insuperabili) nella quale racconta di tutto e di più sulla sua carriera e non solo. Su La Repubblica di oggi, il centrale ha rilasciato alcune anticipazioni del libro Io, Giorgio. Questa la parte in cui si sofferma sulla rivalità con l’Inter: “In campo viene fuori una parte di me che non esiste nella vita e che ho imparato a domare. ‘Odio’ l’Inter sportivamente, come Michael Jordan odiava i Pistons. L’odio sportivo è quel fattore che ci fa dare quel qualcosa in più per superare l’avversario. Se gli si dà il giusto significato è una componente essenziale dello sport. Poi fuori si ride tutti insieme e il messaggio di Javier Zanetti dopo l’infortunio è quello che mi ha fatto più piacere”.

Foto: Juventus Twitter