Chiellini: “Alla Juve ogni vittoria è un sollievo. CR7? Come Bolt e Federer…”

Giorgio Chiellini, capitano della Juve, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Stampa. Ecco le sue parole: “Buffon? Sostituire Gigi non è per niente facile. Da capitano non devi farti gli affari altrui, ma mantenere l’equilibrio sì e in uno spogliatoio multietnico con origini, abitudini e religioni diverse non è sempre facile. Però condividere è bello. Ronaldo? Leader si diventa, io sono curioso, sono un buon osservatore e imparo. Avere vicino Ronaldo, per esempio, è interessante. È di quelli come Bolt, Federer: conoscere le abitudini di chi ha una marcia in più serve. Non per imitare, per allargare il punto di vista. Alla Juventus ogni vittoria è soprattutto sollievo: ‘Questa è andata’”.

Foto: Twitter personale Chiellini