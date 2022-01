Chiellini: “Sono stato vicino a Chiesa come un fratello maggiore”

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato di Federico Chiesa dopo l’infortunio: “Abbiamo parlato subito a caldo, ci siamo subito resi conto della gravità. Gli siamo stati vicini come fratelli maggiori, nei primi giorni è tutto molto strano. Il peggio arriva quando stai per rientrare, adattarsi ai cambiamenti del tuo corpo non è così semplice”.

FOTO: Twitter juventus