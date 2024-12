Chiellini: “Sono grato per la fiducia che mi ha concesso l’Eca. E’ un impegno di grande responsabilità”

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, sul sito del club bianconero, ha parlato del nuovo ruolo che ricoprirà all’interno dell’Eca: “Sono grato per la fiducia che mi ha concesso l’European Club Association (ECA) nominandomi membro del Comitato per le Competizioni per Club UEFA. Un impegno di grande responsabilità, grazie al quale avrò l’opportunità di condividere la mia esperienza e di contribuire al futuro del calcio europeo, con la passione e la dedizione di sempre”.

Foto: Instagram Los Angeles FC