Chiellini: “Sono contento di essere qui, man mano imparo nuove cose”

Giorgio Chiellini, presente alla trentunesima edizione dell’Eca di Atene, evento che raduna i club europei, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Qui di seguito le parole del neo dirigente juventino, accompagnato da Scanavino e Calvo.

Il ritorno della Juve all’Eca dopo 4 anni: “È una ripartenza, come successo in campionato con un nuovo ciclo. Anche a livello istituzionale, sono contento di farne parte e pian piano darò il mio contributo”.

La nuova Champions: “A me piace, le prime due giornate sono state interessanti, ci sono tante partite, adesso inizi a guardare anche gli altri risultati, mentre prima guardavi soltanto i risultati del tuo gruppo. Capiremo di più nelle ultime giornate, secondo me non ci rendiamo ancora conto di com’è, si tratta di una scoperta quotidiana, la direzione è quella giusta”.

Il ruolo dirigenziale: “È interessante e stimolante poter iniziare un percorso nuovo sempre nello stesso mondo, ma da un altro lato. Pian piano scoprirò cosa sarà, adesso è presto per esprimere giudizi finali”.

